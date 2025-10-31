Star Academy estimations : Lenny en tête devant Noah et Ema (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est demain qu’aura lieu le prochain prime en direct à l’issue duquel l’un des trois nommés – Noah, Ema ou Lenny – sera éliminé et ne retournera pas au château.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Lenny qui est en tête avec 36,4% des votes.







Il est en hausse et a une légère avance sur Noah, 2ème avec 33,1% tandis qu’Ema est dernière avec 31,5%. C’est très serré cette semaine et même si notre sondage est indicatif, le résultat des votes du public demain soir pourrait bien nous réserver une surprise !



Petit rappel : les téléspectateurs auront la chance de repêcher l’un des trois nominés. Les deux autres verront ensuite leur avenir se jouer entre les mains des académiciens, chargés de décider lequel fera son grand retour au château.

Alors, selon vous, qui mérite de poursuivre l’aventure ? Qui doit faire ses adieux ? À vous de décider en votant pour votre candidat préféré et en donnant votre avis dans notre sondage !

Sondage Star Academy nominations semaine 2

Qui doit rester au château ? Emma Lenny Noah Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.