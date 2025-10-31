Les 12 coups de midi du 31 octobre : Cyprien se loupe, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 31 octobre 2025, 43ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il n’a pas brillé aujourd’hui en butant sur deux questions du Coup de Maître, remportant 100 euros à partager avec un téléspectateur.


Les 12 coups de midi du 31 octobre, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien monte ainsi au total de 199.545 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours deux indices : la photo de fond, la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis; et un chapeau de cow-boy.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 31 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

