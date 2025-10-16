Demain Nous Appartient spoiler : Alex prépare une énorme surprise ! (vidéo épisode du 21 octobre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alex va avoir un grand projet pour Judith dans quelques jours dans votre feuilleton sétois « Demain nous appartient ». En effet, il va confier à son ami Sylvan qu’il prévoit d’acheter un appartement à Sète pour l’offrir à Judith !











Publicité





Au Spoon, Alex se confie à Sylvain : sa fille Judith ne repartira pas immédiatement aux États-Unis. Il se réjouit pour elle : elle s’est remise avec Jordan, travaille désormais aux Halles et commence à construire sa vie à Sète. D’ailleurs, Alex a déjà tout planifié : il souhaite lui acheter l’appartement que Sylvain vient tout juste de rénover !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Bastien et Marceau s’affrontent (vidéo épisode du 20 octobre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2057 du 21 octobre 2025 : Alex veut acheter un appart à Judith

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.