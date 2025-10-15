Demain Nous Appartient spoiler : Bastien et Marceau s’affrontent (vidéo épisode du 20 octobre)



Demain nous appartient spoiler – Place au boot-camp pour les élèves du lycée Georges Brassens dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Erica, Mélody et Fred emmènent les élèves partants pour passer les vacances sur un boot-camp en forêt.











Pour la première épreuve, c’est un parcours du combattant qui les attend avec en prime, un quiz de culture général orchestré par Fred. En tête de la course, Bastien et Marceau se disputent la victoire ! Entre ces deux là, la rivalité est toujours aussi présente… Qui l’emportera ? Le boot-camp réussira-t-il à apaiser les tensions ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2056 du 20 octobre 2025 : la première épreuve du boot-camp

