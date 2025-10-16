Quotidien du 16 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 16 octobre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 16 octobre 2025

🎬 Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert, et Nicolas Gabion pour le film « Kaamelott – Deuxième volet, partie 1 », qui sortira en salles le 22 octobre.

Synopsis : La colère des dieux s’abat sur Arthur. Après la chute de Kaamelott, son refus de mettre fin aux jours de Lancelot entraîne la ruine du royaume de Logres. Décidé à réparer ses fautes, il rassemble autour d’une nouvelle Table Ronde ses chevaliers — jeunes imprudents et vétérans désenchantés — et les envoie démontrer leur bravoure aux confins du monde, des Marais Orcaniens aux terres gelées du Dragon Opalescent.



📚 Benjamin Morel — Constitutionnaliste, docteur en science politique.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 16 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.