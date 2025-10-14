Demain Nous Appartient spoiler : Marianne se venge de Christelle ! (vidéo épisode du 17 octobre)



Demain nous appartient spoiler – Marianne va se venger de Christelle dans quelques jours dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Alors que Marianne a finalement laissé Christelle faire son mi-temps chez le fleuriste des Halles de Sète, elle compte bien lui donner une leçon…











Avec l’aide de Noor, qui rechigne mais finit par accepter, Marianne piège Christelle… Noor insiste pour qu’elle accepte de livrer un bouquet de mariage. Elle donne un nom bidon et prétexte que son prédécesseur livrait. Christelle finit par accepter, Marianne se réjouit que son plan marche. Reste à savoir ce qu’elle a prévu au moment de la livraison !…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2055 du 17 octobre 2025 : la vengeance de Marianne avec Christelle

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



