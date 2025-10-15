Des racines et des ailes du 15 octobre : direction la Bourgogne ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 15 octobre 2025 – C’est un inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Direction la Bourgogne !





Des racines et des ailes du 15 octobre « Mon île en Normandie »

La Bourgogne est une terre chargée d’histoire, riche de trésors pluriséculaires : les abbayes de Fontenay et de Cîteaux, le château du Clos-Vougeot, ou encore ses climats viticoles, inscrits depuis dix ans au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce patrimoine exceptionnel continue d’inspirer des femmes et des hommes passionnés, profondément attachés à leur région, qui œuvrent chaque jour pour faire vivre et rayonner ces merveilles.

Nous irons à la rencontre de frère Benoît, qui perpétue la tradition cistercienne. À ses côtés, nous suivrons les traces des moines copistes de Cîteaux, auteurs de manuscrits considérés comme de véritables chefs-d’œuvre de l’art roman.



Louis-Philippe Vigilant, à la tête d’une maison emblématique reconnue dans toute la France, s’est lancé un défi de taille : reconquérir la troisième étoile perdue il y a dix ans. Pour y parvenir, il s’entoure de producteurs et d’artisans locaux qui subliment les savoir-faire bourguignons.

Arnaud Orsel, intendant général du château du Clos-Vougeot, nous fera assister à la pose d’un vitrail représentant saint Vincent, le saint patron des vignerons. Cette œuvre marque l’achèvement de la restauration de la chapelle du château, un joyau niché au cœur d’un écrin Renaissance.

Enfin, Bérangère Jolivet, architecte, supervise la restauration d’un autre lieu emblématique : la Paulée de Meursault. Dans cette cuverie historique, se tient chaque année depuis 1923 un banquet célébrant la fin des vendanges — un moment phare des « trois glorieuses de Bourgogne », qui réunit tout un terroir autour de la convivialité et du partage.