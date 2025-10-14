Ici tout commence : Clément Rémiens ouvre son restaurant à Sète !



Grande nouvelle pour les fans de Clément Rémiens ! L’ancien acteur emblématique des séries « Demain nous appartient » et « Ici tout commence », mais aussi gagnant de « Danse avec les Stars » en 2018, vient de se lancer dans une toute nouvelle aventure… culinaire.











Un retour inattendu à la lumière

Après avoir quitté les plateaux de tournage en 2022 pour prendre du recul et se consacrer à d’autres projets, Clément Rémiens s’était fait extrêmement discret. Le comédien, originaire du Nord, avait tenté une reconversion dans le basket, sport qu’il pratique depuis longtemps. Depuis, il s’était fait rare sur les réseaux sociaux, ne laissant filtrer que de rares clichés de son quotidien loin des caméras.

Mais en ce début de semaine, surprise ! L’acteur a annoncé sur Instagram l’ouverture ce mercredi 15 octobre de son restaurant “Manine Popote”, installé aux Halles de Sète, un lieu convivial et gourmand au cœur de la ville portuaire.

Depuis son départ de Ici tout commence, où il incarnait Maxime Delcourt, Clément Rémiens avait expliqué vouloir se recentrer sur lui-même, loin du rythme effréné des tournages. Ce projet de restaurant semble donc marquer un nouveau chapitre dans sa vie : celui d’un comédien devenu entrepreneur, fidèle à ses racines et à ses valeurs.



Situé au cœur des Halles, le restaurant promet « des plats généreux faits avec passion ». Et Clément Rémiens arbore un nouveau look : il a rasé ses cheveux !



