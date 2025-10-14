Demain Nous Appartient spoiler : mauvaise nouvelle pour Mélody ! (vidéo épisode du 17 octobre)



Demain nous appartient spoiler – Mélody va apprendre une mauvaise nouvelle dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que le boot-camp qu’elle organise pour les lycéens doit démarrer dans quelques heures, Marguerite Perraud l’appelle…











La prof de physiques-chimie lui annonce qu’elle est malade et qu’elle ne pourra finalement pas être là ! Mélody est dans tout ses états, elle explique à Georges que si elle ne trouve pas quelqu’un pour la remplacer, Erica devra annuler le boot-camps faute d’accompagnants suffisants pour le nombre d’élèves…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2054 du 17 octobre 2025 : Marguerite lâche Mélody

