Ici Tout Commence spoiler : la terrible confidence de Carla à Rose (vidéo épisode du 17 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Carla est au plus dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire qu’elle est entrain de s’isoler à cause de son comportement… Va-t-elle réussir à s’en sortir ? Dans quelques jours, Carla va faire un pas en avant de faisant un terrible aveu à Rose.











Publicité





Après avoir dérapé face à Colline, Carla est avec Rose et elle se sent mal. Rose essaie de faire parler sa fille pour savoir ce qui ne va pas… Carla finit par lui avouer qu’elle se trouve affreuse, immonde et abjecte ! Elle sait qu’elle ne se voit pas telle qu’elle est vraiment mais c’est plus fort qu’elle. Rose est bouleversée.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jim remonté, Carla a-t-elle trahi Rose ? (vidéo épisode du 16 octobre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1287 du 17 octobre 2025, Carla fait une confidence à Rose

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.