N’oubliez pas les paroles masters du 14 octobre : quels résultats ce soir ? (+ rappel des règles)



Publicité





N’oubliez pas les paroles masters du 14 octobre 2025 – Seconde soirée des masters ce mardi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Deux matchs au programme ce soir avec 4 grands maestros dans la première phase de ces masters.











Publicité





N’oubliez pas les paroles du 14 octobre,

Ce mardi soir, Jennifer a battu Héloïse et a donc remporté 3 points. Sur la seconde émission, Coline a battu Valérie et a pris elle aussi 3 points. Demain soir, Charlotte affrontera Soriana.

Rappel des règles des masters version 2025

Accrochez-vous : les MASTERS 2025 de “N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES” montent d’un cran ! Véritable Ligue des Champions de la chanson, ils réunissent 32 maestros légendaires, prêts à s’affronter dans un format inédit et impitoyable où chaque mot compte. Laurens, le champion en titre, défendra son trophée face à des figures mythiques comme Benoît, Margaux ou Morgane. Ambiance électrique garantie !

Déroulé de la compétition



Publicité





Phase de groupes – 32 maestros répartis en 4 chapeaux de 8. Chaque maestro affronte 4 adversaires (un par chapeau). 3 points pour une victoire, 1 pour un nul, 0 pour une défaite. Les 6 meilleurs accèdent directement aux quarts. Les 4 suivants (7e à 10e) se disputent les 2 dernières places lors d’un prime spécial.

Quarts & demi-finales – Duels à élimination directe : le perdant sort.

Grande finale – Un ultime face-à-face pour le trophée et une place éternelle dans la légende des Masters.

N’oubliez pas les paroles du 14 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.