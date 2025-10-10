Demain Nous Appartient spoiler : William fait une grave erreur médicale ! (vidéo épisode du 15 octobre)



Demain nous appartient spoiler – William va faire une grave erreur médicale dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Heureusement, la vigilance de Noor va éviter à William de provoquer la mort d’une patiente !











À l’hôpital Saint-Clair, William et Noor s’occupent d’Océane, récemment sortie d’un long coma après avoir été victime du séisme. Chargé de son suivi médical, William confie à Noor le traitement à administrer. Mais l’infirmière, consciente des antécédents d’asthme de la jeune femme, réagit aussitôt : le médicament prescrit est inadapté et pourrait avoir de graves conséquences. Alerté, William comprend immédiatement l’erreur qu’il s’apprêtait à commettre et remercie Noor pour sa vigilance.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2052 du 15 octobre 2025 : la grosse erreur de William

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.