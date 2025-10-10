Premier Ministre : Emmanuel Macron renomme Sébastien Lecornu !



C’est un rebondissement politique que peu avaient anticipé. Quatre jours seulement après avoir remis sa démission à Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu a été renommé Premier ministre ce vendredi soir, selon un communiqué de l’Élysée. Une décision qui intervient au terme d’une semaine de tractations intenses entre la présidence et les principales forces politiques du pays.











Lundi dernier, Sébastien Lecornu avait quitté Matignon, invoquant « l’impossibilité de rassembler une majorité stable » à l’Assemblée nationale. Son départ avait ouvert une période d’incertitude politique, alors que plusieurs noms circulaient pour lui succéder.

Selon l’entourage présidentiel, cette décision vise à « garantir la continuité de l’État » et à « éviter l’enlisement institutionnel » dans un contexte marqué par le blocage parlementaire et la montée des tensions sociales.

Sébastien Lecornu devrait annoncer la composition de son nouveau gouvernement dans les prochains jours. Celui-ci devrait être « resserré », selon une source proche de l’Élysée, avec un recentrage sur les priorités économiques et régaliennes du quinquennat. Parmi les premiers dossiers figurent la préparation du budget 2026, la réforme de la fonction publique, et la mise en œuvre du pacte énergétique européen.



Des réactions contrastées

L’annonce a immédiatement suscité une salve de réactions au sein de la classe politique.

À gauche, la France insoumise a dénoncé une « mise en scène absurde » et « un recyclage du même projet libéral rejeté par les Français ». Le Parti socialiste a fustigé « une manœuvre de survie politique ».

Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen a estimé que « cette nomination illustre l’épuisement du macronisme », évoquant un « gouvernement sans souffle ni vision ».

À l’inverse, plusieurs élus de la majorité saluent un « choix de raison ».