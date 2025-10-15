Tracker du 15 octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1



Tracker, vos épisodes inédits du mercredi 15 octobre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Tracker ». Au programme, trois nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Tracker du 15 octobre 2025, vos épisodes

« Traque dans les bois » : En cherchant des campeurs disparus, Colter rencontre un policier à la retraite qui pense qu’un tueur en série est toujours à l’oeuvre.

« Le meilleur ami de l’homme » : Près d’une station-service de Denver, Colter découvre un chien égaré. Peu après, l’animal est volé dans son pick-up. Déterminé à le retrouver et à le rendre à ses propriétaires, Colter se lance à sa recherche. Il découvre alors que le chien appartenait à un ancien militaire impliqué dans le vol de statuettes au Bénin. Lorsque le complice de ce dernier enlève sa femme pour récupérer les statuettes, l’affaire prend une tournure bien plus sombre.



« Le marié a disparu » : Colter enquête sur la disparition d’un docker porté disparu deux semaines avant son mariage, après avoir été rattrapé par son passé.

Personnages et interprètes

Avec : Justin Hartley (Colter Shaw), Fiona Rene (Reenie Greene), Abby McEnany (Velma Bruin), Eric Graise (Bobby Exley)