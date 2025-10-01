Des racines et des ailes du 1er octobre : direction la Bretagne ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 1er octobre 2025 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Direction la Bretagne !





Des racines et des ailes du 1er octobre « Sur les chemins oubliés de Bretagne »

Le Tro Breizh, itinéraire sacré de 1 500 kilomètres, traverse des paysages emblématiques : les forêts légendaires, dont la mythique Brocéliande, les rivages enchanteurs de la baie de Morlaix ou encore les collines sacrées des monts d’Arrée. Né au Moyen Âge, ce pèlerinage invitait les fidèles à honorer les sept saints fondateurs de la Bretagne.

Si son tracé historique s’est effacé au fil des siècles, il renaît aujourd’hui grâce à Arnaud et Laurine. Passionnés d’histoire et de patrimoine, ils entreprennent de créer un guide du Tro Breizh, recensant la richesse religieuse et naturelle de ce « Compostelle breton ».



Dans ce même esprit de transmission, Claire Babet, maître verrier, consacre plusieurs mois à restaurer les plus anciens vitraux de la cathédrale de Dol-de-Bretagne, redonnant lumière et éclat à ce chef-d’œuvre médiéval.

De son côté, le designer breton de renommée mondiale Ronan Bourroulec relève un défi audacieux : rendre vie à la chapelle Saint-Michel de Brasparts. Durant six mois, il imagine un mobilier inédit et participe à la renaissance de ce lieu emblématique, perché au sommet des monts d’Arrée.

À Quimper enfin, Soizic Le Goff, architecte des Bâtiments de France, conduit un chantier exceptionnel : la création d’une nouvelle cloche pour le campanile de la cathédrale Saint-Corentin. Fabriquée dans une fonderie au savoir-faire tricentenaire, cette cloche sacrée vient perpétuer une tradition plusieurs fois séculaire.