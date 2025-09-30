Un Si Grand Soleil du 1er octobre : Léo s’en prend à Elodie (résumé épisode 1761 en avance)



Un si grand soleil du 1er octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1761 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 1er octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A la ferme, Ludo, Elodie et William font le point avec un voisin sur la sécheresse et la pénurie d’eau. Il a encore de l’eau dans son puit mais se demande jusqu’à quand. Il dit que le syndicat est prêt à agir, ils vont demander à débloquer des subventions et alerter l’opinion.

Au commissariat, Hugo retrouve Yann. Il dit que la fibre de bois retrouvée chez Prevost correspond bien à la chaise disloquée dans le jardin. Mais pas de trace de sang sur les débris. Il manque le pied de la chaine qui a heurté sa tête, sans lui et sans trace de sang, pas de preuve irréfutable. Et rien ne prouve que ça soit Léo, quelqu’un a pu venir après leur dispute et utiliser le pied de la chaise. Mais Yann n’y croit pas et veut faire craquer Léo.



Alix est avec Claudine, elle l’interroge sur son nouvel associé. Claudine est contente alors qu’Alix dit qu’il a une réputation sulfureuse… Au même moment, Levars appelle Johanna au sujet d’une affaire. Johanna ne lâche rien, Levars négocie. Johanna se montre intransigeante.

Yann interroge Léo en lui montrant une photo de la chaine. Il dit que c’est celle qu’il a détruit au moment de la dispute. Son avocat ne comprend pas où Yann veut en venir, il précise que c’est la chaise qui a servi à frapper sa femme. Problème : il manque un pied. Léo semble sous le choc. Yann pense que Léo a frappé sa femme avec cette chaise. Léo est bouleversé, il pleure. Yann lui met la pression, Léo avoue qu’il était en colère mais il n’a pas frappé Pauline.

Les agriculteurs sont réunis à la ferme. Ils veulent se battre, Midi Libre va faire un article.

Claudine retrouve Levars, c’est son associé. Elle insiste pour qu’il lui donne le contrat signé mais il n’a pas eu le temps de le lire. Elle insiste, il peut le signer les yeux fermés. Mais Levars s’applique la règle qu’il donne à ses clients, il ne signe rien sans lire.

Léo est avec son avocat, qui tente de le rassurer avant de passer devant le juge. Il lui conseille de parler sans s’énerver. Ils sont ensuite devant le juge Laplace. Le juge parle des indices, il le met en examen mais ne demande pas de détention provisoire. Mais il doit resté éloigné de Pauline, Léo a du mal à l’encaisser.

Yann est au téléphone avec Lucie, qui est en maillot sur la plage… Hugo entend leur conversation. Yann lui donne rendez-vous demain. Hugo pense qu’il parlait à Johanna, Yann est gêné.

Au cabinet, Johanna est avec Florent et Margot. Florent annonce qu’il a pris du pro bono, ça le rend heureux. Au même moment, Levars parle à Claudine du dossier qui l’oppose à son ancien cabinet…

Elodie parle à Ludo, elle espère une indemnisation pour les aider. Ludo pense qu’il ne faut pas rêver. Elodie vient de penser aux fleurs de Pauline, il n’y a personne pour les arroser. Elle fonce le faire.

Yann retrouve Johanna, qui cuisine son plat préféré. Il rigole, il lui demande pourquoi elle fait tout ça… Johanna avoue qu’elle part demain à Paris pour 3 jours.

Sabine est au téléphone avec Claudine, elle lui parle de Pablo. Claudine propose d’assurer sa défense mais Sabine lui dit qu’ils ont déjà Florent. Claudine pense qu’il est mauvais.

Léo découvre Elodie sous la serre. Il s’en prend violemment à elle, Elodie l’accuse d’avoir frappé Pauline et promet qu’il va payer pour ce qu’il a fait. Léo la met dehors et fond en larmes !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.