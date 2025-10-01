« Les malvenus » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (1er octobre 2025)

« Les malvenus » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir, mercredi 1er octobre 2025. C’est la rediffusion du téléfilm « Les malvenus » que vos attend ce soir sur France 2, avec Géraldine Pailhas et Jonathan Zaccaï en têtes d’affiche. Une nouvelle vie à la campagne s’annonce idyllique. Elle va pourtant se transformer en une guerre diabolique de voisinage.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.



Publicité





« Les malvenus » : l’histoire

Après avoir réglé le conflit successoral autour du mas familial qui l’opposait à son frère, Luc réalise enfin son souhait : tourner la page de sa vie parisienne et quitter son métier d’ingénieur pour concrétiser son rêve d’enfant, élever des escargots. Sa compagne Carole, professeure de yoga à ses heures, accueille cette décision avec enthousiasme. Ensemble, ils laissent derrière eux l’agitation citadine pour s’installer à la campagne.

Dans ce nouvel écrin de verdure, Carole et Luc semblent retrouver équilibre et bonheur.



Publicité





Mais ce fragile bonheur, aussi éphémère qu’une bulle de savon, vacille à l’arrivée de nouveaux voisins. Leur paisible aventure pourrait alors prendre une tournure bien plus sombre.

« Les malvenus », interprètes et personnages

Géraldine Pailhas (Carole), Jonathan Zaccaï (Luc), Yannick Choirat (Fred), Sophie Guillemin (Marisa), Simon Zampieri (Samuel), Sophie Payan (Michèle), Catherine Davenier (Mère de Carole), Gregory Di Meglio (Fabrice)

« Les malvenus », c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV