Mask Singer du 11 octobre 2025 : spéciale frissons, quel enquêteur mystère est sous la Sorcière ? (quart de finale)



Publicité





Mask Singer du 11 octobre 2025 – C’est ce soir qu’aura lieu le quart de finale de la saison 8 de « Mask Singer ». Camille Combal et les enquêteurs seront aux côtés des 5 costumes encore en compétition mais aussi d’un enquêteur mystère : qui se cache sous le costume de la Sorcière ?





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Publicité





Mask Singer du 11 octobre, 5 costumes encore en compétition et un enquêteur mystère sous la Sorcière

À l’approche d’Halloween, le plateau de Mask Singer se métamorphose pour une soirée spéciale « Frissons » ! Un tout nouveau personnage fera son apparition, caché sous un masque et un costume inédits.

Michaël Youn, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Kev Adams accueilleront un enquêteur mystère sous le costume de la Sorcière. Ils tenteront d’identifier sa voix à travers une unique performance musicale.



Publicité





À l’issue de cette enquête express, cet invité exceptionnel rejoindra le panel pour mener l’investigation aux côtés des autres enquêteurs et tenter de démasquer les célébrités encore en compétition. Ces dernières s’affronteront dans des tableaux toujours plus spectaculaires et frissonnants, pour espérer décrocher leur place en demi-finale !

Qui du Lapin, du DJ, de l’Agneau, du Scarabée ou de la Taupe devra se démasquer ce soir ?

VIDÉO extrait de votre soirée