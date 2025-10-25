Echappées Belles du 25 octobre : direction Hambourg ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 25 octobre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Week-end à Hambourg » et la rediffusion « Les couleurs de l'Estérel ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 25 octobre 2025, à 21h – « Week-end à Hambourg » (inédit)

Nichée au nord de l’Allemagne, traversée par l’Elbe et tournée vers la mer du Nord, Hambourg est avant tout une ville portuaire. Avec son port – le troisième plus grand d’Europe – elle demeure depuis des siècles un lieu d’échanges, de commerce et de rencontres entre les cultures. Ici, la mer est partout : dans les docks et les canaux, les chantiers navals, les marchés aux poissons. L’eau façonne le paysage autant qu’elle rythme la vie quotidienne.

Cité hanséatique par excellence, Hambourg a bâti son identité sur l’indépendance et l’ouverture. Marquée par une histoire faite de prospérité commerciale, de conflits et de renaissances, elle a su se réinventer sans cesse. Aujourd’hui, elle charme par son alliance harmonieuse entre tradition maritime et architecture moderne, des entrepôts de la Speicherstadt – classés au patrimoine mondial de l’UNESCO – aux lignes futuristes de HafenCity, symbole d’un urbanisme durable.



Mais Hambourg ne se résume pas à son port. C’est aussi une capitale culturelle vibrante, terre de musique, de théâtre et d’art. C’est ici que les Beatles ont fait leurs premiers pas, et que l’Elbphilharmonie attire aujourd’hui les mélomanes du monde entier. Métropole verte, la ville séduit aussi par ses nombreux parcs, ses lacs et sa qualité de vie, parmi les plus appréciées d’Allemagne.

À quelques kilomètres seulement, le décor change : les landes de Lüneburg offrent un havre de paix, entre bruyères en fleurs, pâturages et villages pittoresques.

Le temps d’un week-end, au fil des rencontres et des découvertes, Sophie Jovillard part explorer ce qui fait vibrer le cœur de Hambourg et de ses environs. Comment cette ville portuaire, profondément attachée à ses racines maritimes, réussit-elle à rester si dynamique, si libre et si unique ?

Echappées Belles du 25 octobre à 22h30 – « La Grèce gourmande » (rediffusion)

Au-delà des saveurs simples et des produits emblématiques que l’on associe souvent à la Grèce, existe-t-il une véritable gastronomie grecque ? Comment cette cuisine, enracinée dans la richesse de son terroir, parvient-elle aujourd’hui à se réinventer — entre modernité, créativité et fidélité à des traditions millénaires ?

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 25 octobre 2025 dès 21h sur France 5