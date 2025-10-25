Star Academy du 25 octobre : le 2ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Publicité





Star Academy du 25 octobre 2025, le prime 2 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le second prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un premier académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





Star Academy du 25 octobre 2025, le programme du prime 2

Ce soir, c’est le deuxième prime évènement de la Star Academy. Pour la toute première fois, les élèves vont interpréter sur scène et en direct l’hymne de la promo 2025, « Voulez-vous ? ».

Place aussi aux premiers duo avec Benjamin Biolay, Amel Bent, Kyo, Luiza, et Lilly Wood & The Prick !



Publicité





Et rappelons qu’Ema, Mehdi et Théo P. sont les premiers nommés. Ils chanteront chacun un titre pour défendre leur place. Le public vote depuis mercredi soir et sauvera l’un d’eux tandis que les académiciens auront la lourde tâche de départager les deux autres.

Qui sera le premier à quitter l’aventure ?

La liste des chansons du prime

Avec les artistes :

– Benjamin Biolay et Jeanne « Ton héritage »

– Amel Bent et Ambre « Le droit à l’erreur »

– Luiza et Mélissa « Soleil Bleu »

– Kyo et Léo « Le Graal »

– Lilly Wood & The Prick et Lily « Prayer in C »

Collégiales :

– Hymne « Voulez-vous ? » d’Abba

– Medley « Rentrée des classes »

– « Temps à nouveau » de Jean-Louis Aubert

Entre académiciens :

– Victor ouvrira le prime avec la chanson « Take me to Church » de Hozier

– Léa, Sarah et Anouk « Golden » KPop Demon Hunters

– Léane tableau chanté / dansé sur « Don’t Stop the Music » de Rihanna

– Les filles – « Je vole » de Louane

– Lenny, Théo L, Noah et Léo « C’est ta chance » de Jean-Jacques Goldman

– Anouk et Bastiaan – « Être à la hauteur » d’Emmanuel Moire

Les chansons des nominés :

– Mehdi « Indelebile » d’Yseult

– Théo P. « Quand je marche » de Ben Mazué

– Ema « Voilà » de Barbara Pravi

VIDÉO Star Academy du 25 octobre, la bande-annonce

Star Academy 2025, sondage des nominations de la semaine 1