Audiences 24 octobre 2025 : « Astrid et Raphaëlle » leader devant Mask Singer

Audiences 24 octobre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec la nouvelle saison inédite de la série « Astrid et Raphaëlle », qui a captivé 4,43 millions de téléspectateurs pour24,2% de pda.


C’est devant TF1 avec la finale « Mask Singer », qui a réuni 2,62 millions de téléspectateurs pour 14,7% de pda.

Audiences 24 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Arnaques », qui a captivé 1,31 million de téléspectateurs pour 7,2% de pda.

France 3 suit avec un numéro inédit de « Sylvie Vartan, vous et moi », qui a attiré 1,26 million de téléspectateurs pour 7,4% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

