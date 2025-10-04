100% logique du 4 octobre : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2



100% logique du 4 octobre 2025 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







100% logique du 4 octobre, présentation du jeu

Peu importe l’âge, le parcours scolaire ou le niveau de connaissances : tout le monde peut tenter sa chance. Un enfant de 8 ans a autant de possibilités de gagner qu’un adulte de 80 ans, car les réponses sont toujours « sous vos yeux »… encore faut-il savoir les repérer !

Face à face, 100 candidats s’affrontent avec un objectif : aller le plus loin possible pour décrocher une cagnotte pouvant grimper jusqu’à 100 000 €.

Ils devront enchaîner des questions allant de la plus simple (à laquelle 95 % des Français savent répondre) à la plus redoutable (seuls 1 % de la population trouvent la solution).



Dès le début, chaque candidat reçoit 1 000 €. Mais attention : une mauvaise réponse entraîne l’élimination, et l’argent rejoint la cagnotte commune. Plus il y a d’éliminés, plus le gain final augmente.

Le ou les derniers survivants auront alors une chance unique : répondre à la fameuse question du 1 %, et tenter de rafler la cagnotte pouvant atteindre 100 000 €.

Alors, qui saura éviter les pièges et répondre à l’ultime question ? Un grand quiz familial où logique, intuition et sens de l’observation feront toute la différence !

100% logique du 4 octobre, les invités de ce soir

Pour cette nouvelle édition, trois personnalités inédites relèveront le défi de la logique aux côtés de nos 100 candidats : Agathe Lecaron, Valérie Maurice et Bruno Guillon.

