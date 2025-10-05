« En eaux très troubles » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (5 octobre 2025)



« En eaux très troubles », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 5 octobre 2025 sur TF1. Un film signé Ben Wheatley avec Jason Statham dans le rôle principal.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).







« En eaux très troubles » : résumé, histoire

Une équipe d’explorateurs sous-marins dirigée par Jonas Taylor et Jiuming Zhang se retrouve confrontée à des dangers extrêmes. En s’aventurant dans les profondeurs abyssales de l’océan, ils font une découverte terrifiante : un mégalodon, gigantesque requin issu de la préhistoire, resté enfoui depuis des millénaires. Piégés dans cet environnement hostile, les membres de l’expédition devront faire preuve de courage, d’unité et d’ingéniosité pour espérer survivre à cette créature redoutable.

Le casting

Avec : Jason Statham (Jonas Taylor), Jing Wu (Jiuming Zhang), Shuya Sophia Cai (Meiying), Cliff Curtis (Mac)



Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.