« Skyfall » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (5 octobre 2025)

« Skyfall », le 23ᵉ opus de la saga James Bond, est en mode rediffusion ce dimanche soir sur France 2. Réalisé par Sam Mendes, le film réunit Daniel Craig dans le rôle de 007, aux côtés de Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris et Bérénice Marlohe.





A voir ou revoir à partir de 21h05 sur la chaîne, mais aussi en streaming gratuit sur sur France.TV via sa fonction direct.







« Skyfall » : histoire, résumé, synopsis

Lorsque la dernière mission de James Bond tourne au fiasco, l’identité de plusieurs agents infiltrés à travers le monde est révélée. Le MI6 subit une attaque, forçant M à relocaliser l’Agence. Son autorité est alors fragilisée et remise en question par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité supervisant le renseignement et la sécurité. Confronté à une double menace, venue de l’intérieur comme de l’extérieur, le MI6 se retrouve en grand danger. M ne peut compter que sur un seul allié fidèle : Bond. Plus que jamais, 007 doit opérer dans l’ombre. Avec le soutien d’Eve, une agente de terrain, il se lance sur les traces du mystérieux Silva, bien déterminé à découvrir les véritables intentions de cet ennemi redoutable…

Le saviez-vous ?

– La chanson phare du film interprétée par Adele, s’est vendue à plus de 7 millions d’exemplaires, faisant de ce single l’un des plus vendus de tous les temps;

– C’est le James Bond qui a connu le plus de succès au box-office, avec pas moins de 1 milliard de dollars de recettes dans le monde;

– Box-office France : gros succès dans les salles françaises avec 7 003 902 spectateurs lors de sa sortie;

– Roger Moore, ex 007 sur grand écran, a déclaré que ce film était probablement le meilleur James Bond de tous les temps. Lors de sa sortie, l’acteur avait déclaré : « Je pense que c’est juste le meilleur Bond jamais fait » dans les colonnes du journal britannique Daily Star.



Bande-annonce officielle

Et on termine comme toujours par la bande-annonce officielle du film

« Skyfall » avec Daniel Craig c’est ce soir sur France 2 ! Résisterez-vous à son charme ?