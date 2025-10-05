Sept à huit du 5 octobre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Sept à huit du 5 octobre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».


On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.

Sept à huit du 5 octobre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Ils ont provoqué un accident mortel au volant et doivent désormais rendre des comptes à la justice. Immersion exceptionnelle au tribunal des chauffards.


Dans « 7 à 8 »

🔵 Quelle est la meilleure frite du monde ? Un débat croustillant tranché la semaine dernière chez les Chtis.

🔵 Aux Etats-Unis, la lutte d’une unité spéciale contre le car-jacking, les braquages de voitures ultra violents.

🔵 Et l’incroyable preuve d’amour d’une fille pour son père décédé dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 5 octobre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.

