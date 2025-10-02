« Enquête en famille » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (2 octobre 2025)



Publicité





Enquête en famille, vos épisodes inédits du jeudi 2 octobre 2025 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Enquête en famille » avec Clémentine Célarié, Bernard Le Coq et Naïma Rodric dans les rôles principaux. Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Enquête en famille » du 2 octobre 2025, vos épisodes

Épisode 1 : De retour en Bretagne, Charline Rochette endosse son nouveau rôle de Capitaine de police. Sa première affaire l’entraîne sur les traces d’Ana, une jeune femme retrouvée pendue dans la résidence secondaire des Lantelme, une famille fortunée. Quel secret relie la victime à ces notables ? Pendant que Charline tente de démêler l’affaire, ses parents, Claire et Philippe, se réjouissent à l’idée de l’épauler dans l’enquête… qu’elle le veuille ou non !

Épisode 2 : Le corps de Fabrice Mottet est retrouvé dans un chalet ravagé par les flammes, au cœur d’un village vacances. Si la piste de l’accident est d’abord privilégiée, l’enquête bascule lorsqu’on découvre que la victime a reçu un violent coup à la tête avant de mourir. Parallèlement, Charline doit gérer l’ingérence de ses parents, dont les méthodes aussi singulières qu’efficaces sèment autant de confusion que de pistes. Elle retrouve également Bastien, son amour d’enfance, et se voit confrontée à une révélation bouleversante sur son propre passé.



Publicité





Personnages et interprètes

Avec : Clémentine Célarié (Claire Rochette), Bernard Le Coq (Philippe Rochette), Naïma Rodric (Charline Rochette), Noom Diawara (Ludo Epoupa), Charlotte Gaccio (Betty Bassini), Marc Ruchmann (Bastien Goader), Didier Bénureau (Pascal Martinez), Caroline Ferrus (Bérengère Chabaud), France Ducateau (Bénédicte Lantelme), Hugues Martel (Guillaume Lantelme), Loue Echalier (Ana Vincent), Caroline Darchen (Victoire Lantelme), Damien Zanoly (Amaury Lantelme), Christine Defay (Madame Houerou), Quentin Sellin (Déménageur), Emilie Launay-Bobillot (Brigitte Fourrasse), Fabienne Rocaboy (La gynéco), Florian Maisonnave (Gardien morgue), Geneviève Le Meur (Huguette), Loris Verrecchia (Florent), Amélie Dupont Calloc’h (Suzanne Lantelme), Lily Fontaine (Charline Rochette 6 ans), Arthus Corre (Bastien Goater 6 ans)

Avec la participation de : Firmine Richard (Pascaline)