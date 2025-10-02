« Maman a disparu » : votre téléfilm avec Claire Keim et Claire Borotra ce soir sur France 3 (2 octobre 2025)

Par /

Publicité

« Maman a disparu » au programme TV du 2 octobre 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Maman a disparu », porté par Claire Keim et Claire Borotra.


A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV

« Maman a disparu » : votre téléfilm avec Claire Keim et Claire Borotra ce soir sur France 3 (2 octobre 2025)
Capture FTV


Publicité

« Maman a disparu » : l’histoire

Louise et Céline, deux sœurs que le temps a séparées, se retrouvent face à une situation dramatique : leur mère a disparu dans des circonstances inquiétantes. Livrée à elle-même dans les montagnes, sa survie ne tient plus qu’à quelques heures.
Tandis que la gendarmerie mène ses recherches, les deux jeunes femmes, malgré leurs tempéraments opposés, sont convaincues que cette disparition cache autre chose. Unies par l’urgence, elles se lancent dans leur propre enquête et découvrent peu à peu des secrets de famille longtemps restés dans l’ombre…

Interprètes et personnages

Avec Nicole Calfan (Caroline), Claire Keim (Céline), Claire Borotra (Louise), Loup-Denis Elion (Capitaine Mercier), Brigitte Aubry (Mathilde), Jean-Michel Noirey (Jérémy).


Publicité

VIDÉO « Maman a disparu » : la bande-annonce

A LIRE AUSSI
Audiences 30 septembre 2025 : « La stagiaire » leader devant « S.W.A.T »
Audiences 30 septembre 2025 : « La stagiaire » leader devant « S.W.A.T »
Des racines et des ailes du 1er octobre : direction la Bretagne ce soir sur France 3
Des racines et des ailes du 1er octobre : direction la Bretagne ce soir sur France 3
La stagiaire du 30 septembre : le final de la saison 10 ce soir sur France 3
Audiences 30 septembre 2025 : « La stagiaire » leader devant « S.W.A.T »
Audiences 28 septembre 2025 : « Retour chez ma mère » en tête devant « Brokenwood »
Audiences 28 septembre 2025 : « Retour chez ma mère » en tête devant « Brokenwood »


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut