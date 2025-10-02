« Maman a disparu » : votre téléfilm avec Claire Keim et Claire Borotra ce soir sur France 3 (2 octobre 2025)



Publicité





« Maman a disparu » au programme TV du 2 octobre 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Maman a disparu », porté par Claire Keim et Claire Borotra.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Maman a disparu » : l’histoire

Louise et Céline, deux sœurs que le temps a séparées, se retrouvent face à une situation dramatique : leur mère a disparu dans des circonstances inquiétantes. Livrée à elle-même dans les montagnes, sa survie ne tient plus qu’à quelques heures.

Tandis que la gendarmerie mène ses recherches, les deux jeunes femmes, malgré leurs tempéraments opposés, sont convaincues que cette disparition cache autre chose. Unies par l’urgence, elles se lancent dans leur propre enquête et découvrent peu à peu des secrets de famille longtemps restés dans l’ombre…

Interprètes et personnages

Avec Nicole Calfan (Caroline), Claire Keim (Céline), Claire Borotra (Louise), Loup-Denis Elion (Capitaine Mercier), Brigitte Aubry (Mathilde), Jean-Michel Noirey (Jérémy).



Publicité





VIDÉO « Maman a disparu » : la bande-annonce