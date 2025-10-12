Enquête Exclusive du 12 octobre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 12 octobre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Trafics, dépôts sauvages : la France croule sous les ordures ! ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 12 octobre 2025 : votre émission en résumé

La France produit près de 340 millions de tonnes de déchets par an, l’un des volumes les plus élevés d’Europe. En marge des filières légales, 35 000 dépôts sauvages prolifèrent et des trafics lucratifs de déchets menacent l’environnement et la santé publique.

À Forbach (Moselle), la forêt sert de décharge : gravats, sanitaires, pneus usés venus d’Allemagne où leur reprise est payante. En France, l’amende (jusqu’à 1 500 €) dissuade peu, laissant des bénévoles nettoyer des tonnes de déchets.



Publicité





À Périgueux (Dordogne), la facturation au sac (6 € au-delà de 52 dépôts annuels) provoque fraudes et dépôts sauvages, entraînant rats et coûts supplémentaires pour la mairie.

En Provence, une exploitation agricole abrite plus de 1 000 tonnes de déchets de chantier, au cœur d’un trafic impliquant des salariés d’un grand opérateur du recyclage.

Aux frontières du Luxembourg et de l’Allemagne, les douanes interceptent des camions remplis de déchets illégaux déguisés en “matières valorisables”. Les amendes (150 à 900 €) restent faibles face aux profits du trafic.

Des dépôts sauvages aux filières industrielles, notre enquête met en lumière les abus et dangers sanitaires d’un système à la dérive.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.