Sur le front du 13 octobre : sommaire de l’inédit ce soir sur France 5



Publicité





Sur le front du 13 octobre 2025 – Hugo Clément vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Sur le front ». Et ce soir, l’émission a pour thème « Magouilles dans nos étangs ».





Rendez-vous dès 21h05 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Sur le front du 13 octobre 2025 « Magouilles dans nos étangs »

Hugo Clément part à la découverte de nos marais et étangs, révélant les services inestimables qu’ils nous rendent. Ces zones humides possèdent des pouvoirs insoupçonnés dont nous profitons chaque jour. En explorant des paysages d’une beauté rare à travers la France, nous découvrons une faune surprenante. Mais derrière cette nature préservée se cache un trafic d’une ampleur insoupçonnée : des réseaux internationaux s’enrichissent grâce à un animal emblématique de nos marais, aujourd’hui menacé d’extinction — l’anguille.

Des trafiquants se lancent dans le trafic de civelles, une espèce en danger critique d’extinction

En région parisienne, des douaniers ont mis au jour des bassins dissimulés dans des entrepôts, où étaient stockées illégalement des civelles — des bébés anguilles — pêchées dans nos rivières. Ces animaux attendent d’être expédiés par avion vers l’Asie, où ils se vendent à prix d’or. Selon les autorités, ce trafic rapporterait autant que celui de la cocaïne.



Publicité





Un petit avion exporte en toute légalité les civelles de nos marais, espèces en danger critique d’extinction

Les civelles, dont la population a chuté de 90 %, sont désormais au bord de la disparition. Malgré ce constat alarmant, leur pêche reste autorisée sous certaines conditions. L’équipe de tournage a pu observer discrètement le chargement d’un avion transportant ces civelles vers d’autres pays européens. Si la France abrite encore quelques anguilles, elles ont déjà disparu de la plupart des autres territoires du continent.

Armes, opacité : l’incroyable business des anguilles de repeuplement

La France est l’un des rares pays où subsistent encore des anguilles. Les spécialistes s’accordent sur la nécessité de protéger les dernières populations sauvages. Pourtant, un système légal appelé “pêche de repeuplement” autorise la capture de civelles pour les exporter en Europe, afin de réintroduire l’espèce là où elle a disparu. Problème : les mêmes entreprises gèrent à la fois la pêche destinée au repeuplement et celle à la consommation. Les deux circuits se mélangent dans les mêmes bassins, suscitant les soupçons d’associations écologistes, qui redoutent des liens avec le trafic illégal.

Un village du Lot-et-Garonne constamment inondé : que se passe-t-il ?

À Roquefort, dans le Lot-et-Garonne, les habitants subissent des inondations répétées, alors que le phénomène était autrefois rare. L’enquête révèle que la rectification des cours d’eau — autrefois sinueux, aujourd’hui linéaires — favorise les crues, l’eau s’écoulant désormais trop rapidement. Par ailleurs, le drainage intensif des champs agricoles, rendu possible par des canalisations souterraines, aggrave encore la situation. Une pratique pourtant courante dans tout le pays.

Le grand engouement des Français pour les mares

De plus en plus de particuliers choisissent de creuser des mares dans leur jardin. Ce mouvement écologique, en pleine expansion, permet de recréer un réseau de petites zones humides dans les campagnes, participant ainsi à la restauration de la biodiversité.

Un combattant

Rudy Bueno nous emmène au cœur des plus belles zones humides françaises. À travers sa chaîne YouTube, ce passionné de nature met en lumière ces milieux fragiles et souvent méconnus. Spécialiste des oiseaux migrateurs, il explore les espaces protégés et sensibilise le public à l’urgence de préserver ces écosystèmes indispensables.

Extrait vidéo de Sur le front du 13 octobre

Dans les poubelles de ce supermarché de Foix, ces militants anti-gaspi retrouvent des centaines de kilos de denrées alimentaires encore consommables. Où finit toute cette nourriture ? Pour le savoir, nous avons mené l’enquête, en posant un traceur GPS dans les bennes. Pour… pic.twitter.com/h6LSEL5Uig — Hugo Clément (@hugoclement) June 9, 2024

« HVE : le label qui tue le bio ? », c’est ce soir dans « Sur le front » dès 21h sur France 5.