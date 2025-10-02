Plus Belle La Vie du 2 octobre 2025 : les Kepler reçoivent un colis... (résumé + extrait vidéo épisode 433 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 2 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 433 de PBLV – Stupeur pour les Kepler et pour la police cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Vanessa et Ulysse reçoivent un orteil, convaincus qu’il s’agit de celui d’Ophélie… Pendant ce temps là, Nisma s’inquiète de la disparition d’Apolline.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 octobre 2025 – résumé de l’épisode 433

Chez les Kepler, Vanessa retrouve Ulysse. Aucun d’eux n’a dormi. Ulysse a contacté le commissariat : rien de nouveau dans le téléphone d’Ophélie. Ils commencent à enquêter dans leur entourage mais cela prendra du temps. Vanessa l’interroge sur le petit ami d’Ophélie. Ulysse avoue l’avoir croisé lundi : il s’agit de l’un de ceux avec qui elle avait imaginé son faux enlèvement. Il regrette ses propos ce jour-là, mais Vanessa lui rappelle qu’il était en colère.

Pendant ce temps, Ophélie se réveille, seule. Un ravisseur lui apporte à manger. Elle lui demande où est Apolline, mais il ne répond pas et lui intime de se taire. Au même moment, on sonne à la porte des Kepler… Au commissariat, Ariane interroge Éric. Celui-ci affirme avoir sympathisé avec Vanessa depuis qu’elle a aidé Bahram à trouver un travail. Ariane peine à le croire et insiste : selon elle, il aurait enquêté sur les Vavin pour Vanessa. Jean-Paul arrive avec une nouvelle : les Kepler viennent de recevoir un colis anonyme.



Publicité





À la résidence, Nisma cherche Apolline. Aya explique l’avoir vue mardi matin, mais plus depuis, tout comme Ophélie. Inquiète, Nisma se souvient que la dernière fois qu’elle avait perdu contact avec Apolline, son parrain l’avait enlevée… Noémie, nouvelle arrivante, leur conseille de vérifier si elle a pris des affaires. Mirta fait sa connaissance : Noémie suit un master en psycho-criminologie. Steve débarque pour un souci de wifi, mais Noémie lui demande d’attendre. Mirta lui donne raison.

Chez les Kepler, Ariane et Jean-Paul ouvrent le mystérieux colis avec Vanessa et Ulysse. Ariane est bouleversée : à l’intérieur se trouve un orteil humain. Au même moment, Apolline rejoint Ophélie. Elle est en souffrance, le pied enroulé dans un torchon. Ophélie veut la soigner, mais Apolline, terrorisée, ne comprend pas ce qu’on lui a fait. Quand Ophélie insiste pour voir, elle découvre qu’il lui manque un petit orteil. Effondrée, Apolline ne comprend pas pourquoi elle a été mutilée. Ophélie prétend l’ignorer et ne précise pas qu’elle leur a menti en faisant passer Apolline pour elle-même. Mais Apolline finit par le comprendre et tente d’alerter les ravisseurs en hurlant…

À la résidence, Steve et Vadim croisent Noémie, qui joue la provocation. De son côté, Hugo retrouve Chris, qui lui confie que sa mère est sous calmants. Pire encore, il lui apprend que les Kepler ont reçu un orteil dans une boîte. Hugo est rongé par la culpabilité : et si l’enlèvement d’Ophélie était lié à eux ? Chris le rassure : personne ne savait ce qu’ils avaient fait, il n’en a parlé à personne.

Au commissariat, Ariane et Jean-Paul annoncent à Vanessa que l’orteil retrouvé n’est pas celui de sa fille. L’ADN appartient à une autre victime non identifiée. Ils en déduisent qu’Ophélie n’a pas été enlevée seule. Vanessa est perdue : la seule amie qui venait à la maison était Aya, mais ce n’est pas elle.

En captivité, Apolline tremble de froid. Ophélie lui dit qu’elle doit avoir de la fièvre et risque une infection. Terrifiée, Apolline supplie qu’on dise aux ravisseurs que c’est elle, Ophélie. Mais Ophélie la fait taire : sa famille paiera pour elle, il ne faut pas compromettre sa libération. Elle ajoute sèchement qu’elle n’est pas une Kepler et accuse Apolline d’avoir toujours voulu prendre sa place au sein de la famille.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une agression, Baptiste se fait aider, les résumés jusqu’au 17 octobre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 2 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.