Ici Tout Commence spoiler : Carla bouleversée en apprenant... (vidéo épisode du 29 octobre)

Ici tout commence spoiler – Carla va être bouleversée dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, alors que sa mémoire n’est pas revenue et qu’elle a pris la décision de quitter l’institut, Carla va découvrir qui elle était avant de faire son AVC…











Et on peut dire qu’on lui a dressé un portrait d’elle peu glorieux. Certains n’ont pas hésité à lui dire qu’elle était détestée à cause de son comportement. Carla va alors interroger Clotilde et Rose… Elles sont gênées mais doivent bien reconnaitre qu’elle a toujours eu un caractère « piquant ».

Carla est déçue, elle se souvient déjà qu’au lycée personne ne l’appréciait et elle s’était promis de ne plus se comporter comme ça. Elle comprend qu’elle n’a pas changé. Sa mère et sa tante essaient de la rassurer, Rose lui parle de Bérénice…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1295 du 29 octobre 2025, Carla de retour à l’institut

