Star Academy du 24 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 24 octobre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château.











Publicité





La journée commence avec le tout premier cours de sport de la saison avec Ladji. Il leur explique pourquoi le sport est essentiel pour un artiste et il leur annonce que c’est une séance test pour faire un bilan de compétence. Les exercices s’enchainent dans la bonne humeur et Ladji est content d’eux. Il finit avec un podium : 1er Théo L., 2e Noah et 3e Mélissa.

Léa prépare l’autoportrait pour le prime avec un medley de 4 chansons qu’elle doit choisir.

Place ensuite au cours d’expression scénique avec Marlène mais certains élèves sont en retard. Marlène leur fait retravailler les chansons de leurs évaluations pour donner ses conseils et les aider à s’améliorer.



Publicité





Le téléphone sonne au château ! Théo L. décroche, c’est Amel Bent et elle veut parler à Ambre ! Elle la félicite et veut ensuite parler à Léa. Elle a appris qu’elle va chanter « Tourner la tête » dans son portrait, elle voulait lui proposer de la chanter ensemble ! Léa est folle de joie.

Michaël vient ensuite annoncer le top 3 : Sarah est 3ème, Jeanne 2ème et Victor 1er. Il leur annonce qu’ils vont s’affronter sur le prime sur « Tout simplement » de Bibie.

Découverte du tableau des évaluations. Ils découvrent leurs moyennes et pour certains, c’est compliqué. Bastiaan s’isole et pleure ! Il confie à Victor que dans les commentaires ils ont dit que ce n’était pas sincère ni authentique. Victor tente de le réconforter.

Léane rejoint Jonathan et une troupe de danseurs pour préparer son tableau chanté / dansé. A la fin, Jonathan la félicite et lui dit qu’il est fier d’elle.

Il y a du courrier dans la boite aux lettres de Victor. Il s’agit de leur hymne ! Ils découvrent la version finale enregistrée il y a seulement quelques jours. Ils sont évidemment super content.

Sondage nominations semaine 1

Qui doit rester au château ? Ema Mehdi Théo P. Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 24 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.