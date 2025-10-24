Ici Tout Commence spoiler : Anaïs et Tom sous le choc face à Milan qui... (vidéo épisode du 28 octobre)



Ici tout commence spoiler – Milan va-t-il totalement perdre le contrôle dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Alors qu’il est en binôme avec Ninon et qu’elle le rend dingue, Tom rentre à la coloc et alors qu’Anaïs a reçu un message de Milan pour venir le retrouver au plus vite… Elle est folle d’inquiétude !











Milan débarque alors, le tablier couvert de sang ! Il tient le carnet de Ninon à la main, Anaïs comprend que c’est grave. Milan explique que c’était un accident, ils se sont embrouillés, il l’a bousculée et elle est tombée contre le plan de travail… Elle ne bougeait plus quand il l’a laissée dans la salle !

Tom veut immédiatement appeler la police mais Milan refuse. Il lui demande son aide pour ne pas aller en prison ! Tom est prêt à l’aider alors qu’Anaïs n’a plus les mots…

Milan a-t-il vraiment tué Ninon ? Ou est-il en plein cauchemar ? Ou serait-ce une mauvaise blague pour Halloween ?



