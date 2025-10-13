Ici Tout Commence spoiler : Jim remonté, Carla a-t-elle trahi Rose ? (vidéo épisode du 16 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Carla et son entourage dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors que la fille de Rose est obsédée par son apparence, dans quelques jours, Jim va accuse Carla d’avoir la carte mémoire de l’appareil photos de Rose !











Publicité





Tension chez les Leroy ! Rose, Marc et Jim se sont lancés dans un projet de livre de recettes en famille et Rose a décidé d’inclure sa fille, Carla. Sauf que rien ne se passe comme prévu : la carte SD de l’appareil photo a disparu. Jim accuse alors Carla de l’avoir volée car elle n’appréciait pas les photos d’elle… Carla assure qu’elle n’a rien fait et s’emporte, Marc et Rose tentent de calmer le jeu.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Carla passe à l’acte, Loup se venge, les résumés jusqu’au 31 octobre 2025

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1286 du 16 octobre 2025, Jim s’en prend à Carla

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.