Les Cinquante du 13 octobre : gros rebondissement pour la phase 2 ! (résumé, spoiler + replay épisode 41)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 41 du lundi 13 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 41 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après l’élimination des Jaunes.


Les Jaunes font leurs bagages et disent au revoir avant de quitter le Château. Le Lion annonce ensuite un dîner célébration dans la salle de réception. Au cours de la soirée, c’est hyper tendu entre Morgan et Robin.

Tout le monde parle stratégie pour la suite et des tensions apparaissent.

SPOILER en quoi va consister la phase 2 ?

Dans l’épisode de demain, le Lion annonce aux joueurs en quoi consiste la phase 2 ! Si tout le monde s’attendait à ce que l’aventure devienne individuelle, ce n’est pas le cas ! Le Lion demande aux 4 équipes restantes de s’allier par 2 pour former 2 équipes ! Les Bleus et les Marrons décident de s’allier et les Blancs et les Gris se réunissent. Le Lion leur annonce ensuite qu’ils vont s’affronter sur 2 grands jeux. A chaque fois, l’équipe victorieuse pourra accueillir un ou plusieurs nouveaux joueurs ! A l’issue de ces 2 jeux viendra l’heure de l’Affrontement et plus ils seront nombreux, plus ils auront de chance de gagner. Et seule l’équipe victorieuse continuera le jeu !


Les Cinquante, le replay du 13 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 41 ce lundi 13 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 14 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 42.

