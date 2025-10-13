Quotidien du 13 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 13 octobre 2025, les invités – Ce lundi soir et pour bien démarrer la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 13 octobre 2025

📊 Jérôme Jaffré — Chercheur associé au CEVIPOF et politologue

📈 Jérôme Fourquet — Directeur du département opinion à l’IFOP



📚 Guillaume Hennette — « Donald. Le monde à pile ou face », Éd. Tallandier, déjà disponible

📰 Blanche Leridon — Directrice éditoriale de l’Institut Montaigne

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 13 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.