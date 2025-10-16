Ici Tout Commence spoiler : les excuses de Carla (vidéo épisode du 20 octobre)



Ici tout commence spoiler – Carla va mal et dépasse les bornes ces derniers jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, la fille de Rose va réaliser qu’elle est allée trop loin avec Coline, sa cousine…











Résultat, Carla vient voir Coline pour lui présenter ses excuses. Coline ne comprend pas qu’elle s’en prenne aux autres quand elle va mal… Carla lui dit qu’elle a raison et confie qu’elle est l’une des personnes les plus importantes pour elle.

Carla serait-elle enfin en bon chemin pour soigner ses problèmes ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1288 du 20 octobre 2025, Carla s’excuse auprès de Coline

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.