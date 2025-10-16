Plus belle la vie spoiler : Ulysse sous le choc, Ophélie le piège ! (17 octobre 2025)



On peut dire que les Kepler ne sont pas au bout de leurs surprises dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’Ophélie a tué Hugo et qu’elle a menti à la police, Ariane ne compte pas lâcher. Et demain, dans l’épisode du vendredi 17 octobre 2025, elle va faire une découverte qui prouve qu’Ophélie a menti !











Ophélie est convoquée au commissariat alors qu’Ariane a cherché à savoir si Hugo Basque avait utilisé l’argent de la rançon. Elle a découvert que c’est Ophélie qui a utilisé un billet provenant de la rançon, en pleine nuit dans un distributeur de boissons ! Ophélie décide d’appeler Ulysse pour assurer sa défense… Au commissariat, Ariane la confronte à ses mensonges : elle a dit avoir passé la nuit dans la forêt et avoir chercher une route au petit matin. Or, sur la vidéo, il est 3h du matin et elle a l’air sereine ! Ulysse défend Ophélie en parlant de confusion après les deux semaines de captivité.

Mais en sortant du commissariat, c’est un terrible choc qui attend Ulysse ! Glaciale, Ophélie dit à Ulysse qu’Ariane a failli la démasquer. Elle lui donne des billets et lui dit qu’elle l’engage comme avocat. Elle lui confie ensuite à l’oreille qu’elle a tué Hugo avant de lui rappeler qu’il est tenu au secret professionnel ! Ulysse est bouleversé, Ophélie n’est plus la petite soeur qu’il a connu…



