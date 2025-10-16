Faustine Bollaert répond aux attaques de Laurence Boccolini : « Ce n’est pas mon travail à moi »



La tension monte entre Laurence Boccolini et Faustine Bollaert. Après les déclarations très fortes de Laurence Boccolini sur son éviction des « Enfants de la télé » — où elle confiait avoir été remplacée sans explication par Faustine Bollaert — cette dernière est sortie du silence.





Invitée sur Europe 1, Faustine Bollaert a tenu à répondre avec calme et mesure aux critiques de son ancienne consœur de France Télévisions.







« Ce n’est pas mon travail à moi »

Interrogée sur la polémique, Faustine Bollaert a préféré désamorcer les tensions, tout en rappelant qu’elle n’avait aucun pouvoir décisionnaire dans ce changement d’animation.

« La chaîne fait des choix, prend des décisions et construit des grilles. Ce n’est pas mon travail à moi », a-t-elle expliqué au micro d’Europe 1. « Je suis et je reste extrêmement solidaire des gens qui font le même métier que moi »



Un échange à distance entre les deux animatrices

Cette réaction intervient après plusieurs déclarations chocs de Laurence Boccolini, qui affirmait récemment avoir appris son remplacement sur internet. Elle reprochait aussi à Faustine Bollaert de ne pas l’avoir contactée directement, évoquant simplement un SMS envoyé “tard le soir au cœur de l’été”.

« Elle m’a assurée de sa sororité. Franchement, il faut arrêter avec ce mot-là », avait lancé Laurence Boccolini dans son interview à Jordan Deluxe.

Entre le départ officiel de Laurence Boccolini de France Télévisions et cette réponse de Faustine Bollaert, le climat reste tendu autour du service public. Pendant que Laurence Boccolini tourne la page et se lance sur YouTube, Faustine, elle, poursuit son succès sur France 2, entre « Ça commence aujourd’hui » et désormais « Les Enfants de la télé ».