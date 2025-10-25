Ici Tout Commence spoilers : Carla sous le choc, Tom piégé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 27 au 31 octobre 2025)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 27 au 31 octobre 2025 – Impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c'est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par Carla, qui est de retour à l’institut mais n’a toujours pas retrouvé la mémoire. La jeune femme accepte de faire un test en cuisine sous la houlette de Marc Leroy. Elle retrouve rapidement ses automatismes et ses amis sont aux petits soins… Mais c’est le choc quand Carla apprend qu’avant son avc, tout le monde la détestait ! Elle veut quitter l’institut pour retourner vivre avec ses parents adoptifs.

Pendant ce temps là, Milan se retrouve en binôme avec Ninon et on peut dire qu’ils ne sont pas sur la même longueur d’ondes. Tom dérape face à Ninon et Milan décide de lui donner une bonne leçon avec l’aide d’Anaïs… Un piège dans lequel Tom va plonger et qui va bien les faire rire.

A l’institut, l’ouverture de l’hôtel d’application se prépare. Des pré-sélections vont débuter, les élèves doivent se mettre en binômes. Ferdinand aimerait cuisiner avec Léonard mais ce dernier refuse…



Lundi 27 octobre 2025 (épisode 1293) : A L’institut, Carla reste de marbre. En cours, Ninon pousse Milan à bout. De son côté, Ferdinand passe un deal.

Mardi 28 octobre 2025 (épisode 1294) : En service, Carla remonte la pente. En cuisine, Ninon se laisse manger. Face à Thelma et Malik, Loup n’y voit que du feu.

Mercredi 29 octobre 2025 (épisode 1295) : A L’institut, Carla accuse le coup. Face à Léonard, Ferdinand parle à cœur ouvert. Pour Halloween, Loup attend Thelma et Malik au tournant.

Jeudi 30 octobre 2025 (épisode 1296) : Rose adoucit les angles avec Carla. Durant les sélections des binômes, Ismaël garde ses distances. De son côté, Lionel caresse Mattéo dans le sens du poil.

Vendredi 31 octobre 2025 (épisode 1297) : Au coffee shop, Carla passe à l’acte. En service, Anouk sort des sentiers battus. Léonard se décide à confronter Ismaël.

