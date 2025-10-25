50mn Inside du 25 octobre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



Publicité





50′ Inside du 25 octobre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 25 octobre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Kendji Girac

Les confidences du chanteur, qui dévoile sa nouvelle vie à Isabelle Ithurburu. Un an et demi après l’accident qui aurait pu lui être fatal, comment va-t-il ?

🎶 La story – Abba, le tube de la rupture

« The Winner Takes It All », le dernier tube du groupe culte.



Publicité





👑 L’actu – Star Academy, les coulisses de la machine à stars

Immersion dans les coulisses de la 13ème saison du télé-crochet de TF1. Il y a une semaine, le château accueillait la nouvelle promo.

✨ En coulisses – cheerleading : la nouvelle passion des français ?

Direction la Floride pour le championnat du monde, où les françaises sont prêtes à défier leurs rivales américaines.

50mn Inside du 25 octobre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction l’Italie, au royaume de la pasta ! Plongez au coeur d’un voyage gastronomique.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.