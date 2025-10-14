La France a un incroyable talent : coup d’envoi de la saison 20 ce soir sur M6 (14 octobre)



C’est ce soir qu’M6 donne le coup d’envoi de la saison 20 de La France a un incroyable talent. Karine Le Marchand et les jurés – Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy – vous présentent les premières auditions de cette saison anniversaire.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur M6+.







La France a un incroyable talent – présentation de la nouvelle saison

L’émission fait son grand retour sous les projecteurs avec une 20e saison anniversaire pleine d’énergie, célébrant la création sous toutes ses formes. Humour, magie, chant, danse, contorsion ou arts du cirque : une véritable explosion de talents, de nouveautés et d’audace artistique. Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy retrouvent leurs places derrière le buzzer, plus complices et enthousiastes que jamais.

À la présentation, Karine Le Marchand incarne une marraine bienveillante, mêlant émotion, rires et proximité avec les artistes. Cette saison promet des numéros inédits, des disciplines émergentes et des talents qui repoussent les limites. Une édition exceptionnelle, fidèle à sa promesse : faire découvrir, encore et toujours, l’extraordinaire.



Les talents au programme de cette première soirée

ARTEM SHERTOBITOV

Artem signe une création inédite au monde : un impressionnant jeu de mikados géants mêlant équilibre, grâce et prise de risque. À chaque mouvement, il bâtit et déconstruit son œuvre sous les yeux du public, dans un ballet fascinant où tension et beauté se rejoignent. Un numéro poétique, audacieux et d’une rare élégance, qui captive du début à la fin.

ASHLEE MONTAGUE

Ancienne artiste de cirque, Ashlee a dû se réinventer après une grave blessure. Elle présente aujourd’hui une performance qu’elle a entièrement imaginée, fusionnant danse classique et acrobaties extrêmes. Chaque geste est millimétré, chaque erreur potentiellement fatale. Un numéro d’une intensité rare, qui tient jury et public en haleine jusqu’à la dernière seconde.

ARTHUR MOREL VAN HYFTE

Arthur, artiste parisien, dévoile sa création : le « prisme aérien ». Conçu et imaginé par lui seul, ce dispositif unique au monde est accompagné d’une réinterprétation du titre d’Angèle Le temps fera les choses, arrangée par l’artiste lui-même. Auteur, compositeur et interprète, Arthur offre un moment suspendu, empreint d’émotion et de poésie.

LES DAREDEVIL CHICKEN

Un duo de cirque absolument hors norme ! Leur numéro mêlant jonglerie et comédie — avec des bananes en vedettes — allie virtuosité, originalité et humour décalé. Seuls au monde à réaliser une telle performance, ils ont déclenché les rires du public et conquis un Éric Antoine hilare.

JAYDE

Jayde, professeure d’anglais passionnée de chant, ne s’attendait qu’à assister à l’émission avec son compagnon. Surprise : elle est invitée à monter sur scène pour chanter quelques notes… et le jury la sélectionne sur-le-champ ! Sans préparation ni répétition, elle relève le défi avec brio dans une interprétation piano-voix aussi spontanée qu’émouvante.

TIMÉO

Âgé de seulement 10 ans, Timéo, élève de CM2, manie la guitare électrique comme un véritable prodige ! Avec l’énergie d’une rock star en herbe, il enflamme la scène et captive le jury. Sa technique impressionnante et son charisme naturel laissent présager un avenir prometteur dans l’univers du rock.

LES MAGIC LAB

La compagnie parisienne de danse Les Magic Lab a surpris le jury en surgissant des gradins du public. Dans une mise en scène audacieuse, entre ombre et lumière, ils ont offert une chorégraphie saisissante, mêlant émotion, précision et créativité. Un moment fort, à la croisée de la performance et de l’art vivant.

La France a un incroyable talent du 14 octobre – extrait vidéo