Rendez-vous en terre inconnue du 14 octobre : ce soir Cyril Lignac chez les Gauchos (vidéo)

Rendez-vous en terre inconnue du 14 octobre 2025 – Ce mardi soir sur France 2, Laury Thilleman prend les commandes de « Rendez-vous en terre inconnue ». Elle entraîne le chef préféré des Français, Cyril Lignac, aux confins du monde. Ensemble, ils s’envolent vers l’île de Terre de Feu, à l’extrême sud du Chili, au-delà du légendaire détroit de Magellan.





Rendez-vous en terre inconnue du 14 octobre 2025 : demandez le programme

Au cœur de ces vastes plaines balayées par les vents venus du cap Horn, sur une île dont le nom évoque la conquête et l’aventure, Laury Thilleman et Cyril Lignac partent à la rencontre de ceux qui sont sans doute les derniers représentants des Gauchos. Cavaliers d’exception et gardiens de troupeaux, ces hommes — et quelques femmes — incarnent la liberté à l’état pur. Fiers héritiers d’une tradition de nomades, ils perpétuent un mode de vie presque disparu.

Un lien profond et invisible unit les Gauchos à leurs chevaux et à cette terre rude et fascinante. L’île de Terre de Feu est un territoire mythique, sauvage et inhospitalier, où peu parviennent à s’établir. Être Gaucho, ce n’est pas seulement exercer un métier : c’est appartenir à un monde, à une philosophie de vie. Ils ne sont plus qu’une poignée à mener cette existence exigeante, forgés par les éléments, semblables à leur environnement : un univers brut, d’une beauté farouche, où chaque journée s’écoule au rythme des troupeaux et des chevaux. Mais c’est aussi une société fondée sur la solidarité et l’accueil.



Aux côtés de Wilky, dresseur de chevaux, et de sa fille Kamelia, Laury et Cyril vont tenter de comprendre l’essence de cette vie aux confins du monde. Une existence menacée, car la Terre de Feu change. Depuis toujours, cette région attise les convoitises. Aujourd’hui, le réchauffement climatique et les mutations du monde moderne bouleversent ses équilibres fragiles. Face à ces transformations, quelques hommes et femmes s’efforcent de réinventer leur quotidien pour préserver l’âme de leur territoire et empêcher qu’elle ne s’éteigne.

