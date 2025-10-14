Audiences 13 octobre 2025 : Islande / France leader devant « L’amour est dans le pré »



Publicité





Audiences 13 octobre 2025 – Sans surprise, c’est TF1 avec le match de foot Islande / France qui s’est classé en tête des audiences hier soir. Le match nul des Bleus a captivé 4,67 millions de téléspectateurs pour 23,8% de pda.





C’est devant M6 avec l’épisode 8 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,27 millions de téléspectateurs pour 16,5% de pda.







Publicité





Audiences 13 octobre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Morts au sommet », qui a attiré 2,75 millions de téléspectateurs pour 14,2% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Potiche », qui a réuni 1,26 million de téléspectateurs pour 6,6% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie