La Grande Librairie du 15 octobre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 15 octobre 2025 : invités et sommaire

Cette semaine dans La Grande Librairie, de l’amour, du rire et du lien ! Augustin Trapenard reçoit Alain Mabanckou, Sarah Chiche, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Patrick Modiano et Christian Mazzalai, Camille Bordas et Thomas VDB.

🟦 Thomas VDB — Fiascorama (Buchet-Chastel)

Dans son premier livre, Thomas VDB revient avec humour sur ses débuts sur scène et sur un parcours plein de maladresses et d’auto-dérision. Un récit aussi tendre que drôle où l’auteur partage ses “fiascos” les plus marquants.



🟥 Camille Bordas — Des inconnus à qui parler (Denoël)

Avec son cinquième roman, Camille Bordas nous emmène à Chicago dans un master fictif de stand-up et de comédie. Ce roman choral explore les conflits de générations, la vanité de nos ambitions et la place du rire dans nos vies modernes.

🟧 Patrick Modiano et Christian Mazzalai — 70 bis entrée des artistes (Gallimard)

Dans ce texte empreint de mélancolie, Patrick Modiano et Christian Mazzalai (guitariste du groupe Phoenix) font revivre les souvenirs et les fantômes d’une adresse oubliée de Montparnasse. Un dialogue entre musique et littérature.

🟩 Louis-Henri de La Rochefoucauld — L’amour moderne (Robert Laffont)

Avec ce vaudeville contemporain, Louis-Henri de La Rochefoucauld brosse un tableau satirique de l’élite culturelle et sociale. En toile de fond, une réflexion piquante sur les relations amoureuses et les faux-semblants de notre époque.

🟦 Sarah Chiche — Aimer (Julliard)

Et si l’amour permettait de se réinventer ? Dans Aimer, Sarah Chiche raconte le destin de deux êtres qui se sont aimés, perdus, puis retrouvés à la cinquantaine. Un roman sensible sur le temps, les séparations et les secondes chances.

🟥 Alain Mabanckou — Ramsès de Paris (Seuil)

Dans ce nouveau roman, Alain Mabanckou dépeint un Paris des exilés fait d’espoirs, de galères et d’entraide. On y croise un écrivain en herbe, un artiste congolais rêvant de succès et un réceptionniste égyptien érudit. Un récit plein d’humanité et de verve.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 15 octobre 2025 à 21h sur France 5.