Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann a tout compris, Rémy retrouve Ludo ! (épisode du 17 octobre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1773 du 17 octobre 2025 – La disparition de Ludo va donner une toute autre ampleur à l’enquête de police dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Thierry se rend à la ferme et déclenche les recherches pour retrouver Ludo, de son côté Yann fait le lien entre l’agression de Pauline après avoir consulté les cartes hydriques et Ludo qui disparait en cherchant la source…











Yann parle de ses soupçons à Becker alors que Lavergne est toujours en garde à vue. Il lui met la pression mais Lavergne nie toute implication dans l’agression de Pauline comme dans la disparition de Ludo. Thierry arrive alors avec la confirmation que l’adn de Lavergne a été retrouvé chez les Prevost !

A la nuit tombée, les recherches de la police sont interrompues. Elodie, Elise et Flore l’ont cherché toute la journée, en vain… Bilal demande où est Rémy, tout le monde réalise qu’il n’est pas rentré ! Au même moment, Rémy est toujours dans la garrigue avec la chienne et celle-ci se met à aboyer ! Ludo, totalement à bout de forces et sans eau, entend les aboiements et se manifeste. Rémy l’entend et lui assure qu’ils vont venir le chercher.



