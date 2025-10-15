C à vous du 15 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

Publicité

C à vous du 15 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 15 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
France 5


Publicité

🔵 Retraites, budget, motions de censure… Roland Lescure, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, est ce soir l’invité de C à vous

🔵 Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture (2020-2022), dénonce les abus sexuels au sein de l’Église dans son livre “Une omerta française” aux éditions Plon


Publicité

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : le chef Nabil Zemmouri

🔵 Dans la suite de C à vous :
📺 Michèle Laroque & Kad Merad, pour la pièce de théâtre “L’âge bête” aux Folies Bergère
🎭 Moguiz, pour son spectacle “Coucou !” en tournée dans toute la France
🎤 Benjamin Biolay, pour la sortie de son album “Le Disque bleu”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 15 octobre 2025 à 19h sur France 5.

A LIRE AUSSI
La Grande Librairie du 15 octobre 2025 : invités et sommaire
La Grande Librairie du 15 octobre 2025 : invités et sommaire
Audiences talks du 14 octobre 2025 : Quotidien reste leader, « Tout beau, tout n9uf » distancé
Audiences talks du 14 octobre 2025 : Quotidien reste leader, "Tout beau, tout n9uf" distancé
Les Cinquante du 14 octobre : qui va gagner le 1er grand jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 42)
Les Cinquante du 15 octobre : quels joueurs vont intégrer l'équipe Blanche ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 43)
C à vous du 14 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 14 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut