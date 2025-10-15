C à vous du 15 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 15 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Retraites, budget, motions de censure… Roland Lescure, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, est ce soir l’invité de C à vous

🔵 Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture (2020-2022), dénonce les abus sexuels au sein de l’Église dans son livre “Une omerta française” aux éditions Plon



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : le chef Nabil Zemmouri

🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Michèle Laroque & Kad Merad, pour la pièce de théâtre “L’âge bête” aux Folies Bergère

🎭 Moguiz, pour son spectacle “Coucou !” en tournée dans toute la France

🎤 Benjamin Biolay, pour la sortie de son album “Le Disque bleu”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 15 octobre 2025 à 19h sur France 5.