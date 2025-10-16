Les 12 coups de midi du 16 octobre : Cyprien fait fort, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 16 octobre 2025, 28ème victoire de Cyprien – Et de 28 victoires pour Cyprien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et on peut dire qu’il a fait fort aujourd’hui avec ub Coup de Maître à 10.000 euros.











Les 12 coups de midi du 16 octobre, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien fait grimper sa cagnotte personnelle au total de 122.538 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait en haut à gauche mais difficile de dire de quoi il s’agit. Il s’ajoute aux précédents : la place Vendôme à Paris en photo de fond, un mètre de couturier, une rose, une télévision, un tambour et un carnet de notes. Cyprien a proposé aujourd’hui le nom de Ryan Gosling mais c’est encore raté !

Derrière cette étoile, ça devrait être Aya Nakamura. Le carnet fait référence à son premier album « Journal intime », la place Vendôme et le mètre pour ses participations à des défilés de mode, le tambour elle était aux côtés de la Garde Républicaine lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, et la rose car elle est l’égérie de Lancôme et a participé à une campagne publicitaire au Domaine de la Rose.

Notez qu’en cette semaine spéciale ELA, la cagnotte caritative s’élève aujourd’hui à 70.000 euros.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior, Pierre Niney

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+