Ça commence aujourd’hui du 16 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 16 octobre 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 16 octobre 2025 à 13h55 « Amnésie : elles ont oublié toute une partie de leur vie » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert nous emmène au cœur des mystères de notre cerveau, et plus particulièrement de la mémoire. À la suite d’un accident ou d’une intervention chirurgicale, nos invités ont été frappés d’amnésie, oubliant parfois plus de quarante années de leur existence. Privés de leurs souvenirs, ils ont tout perdu, jusqu’à leur propre prénom. Avec le soutien de leurs proches, ils tentent de se reconnecter à une vie qui leur semble étrangère et à la personne qu’ils étaient autrefois. Comment se reconstruire lorsque tout souvenir s’est envolé ? Nos témoins partagent aujourd’hui le récit d’un combat bouleversant pour retrouver la mémoire.

Et à 15h : « Un mariage et un deuil : elles ont vécu le meilleur et le pire en même temps » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit sur son plateau quatre femmes dont la vie a basculé du bonheur absolu à la douleur la plus profonde. Toutes ont vécu un deuil à la suite de leur mariage. Aurélie a perdu son père, Patrice, le lendemain de son union, le 29 avril 2023 ; en soins palliatifs, il avait participé avec émotion à tous les préparatifs, espérant pouvoir assister à cette journée. Perrine, elle, a dû dire adieu à Emmanuel, l’amour de sa vie, le lendemain de leur mariage. Atteint d’un cancer incurable, il tenait à célébrer leur amour malgré la maladie, et Perrine a tout organisé pour que la cérémonie ait lieu à leur domicile. Enfin, Marion et sa fille Annabelle témoignent du décès brutal de Françoise, leur mère et grand-mère, survenu le soir même du mariage à la suite d’une crise cardiaque.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 16 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.