Star Academy : le château a déjà ouvert ses portes, Sofia a donné un cours de chant ! (VIDÉO)

À quelques jours du lancement de la nouvelle saison de la Star Academy, le château de Dammarie-les-Lys a déjà repris vie ! Les sept influenceurs invités par TF1 — Bilal Hassani, Sulivan Gwed, Mayadorable, Paola Locatelli, Sundy Jules, Samia Kanaan et Océane Amsler — sont actuellement au château pour une immersion exceptionnelle de 24 heures.











🎤 Cours de chant et nuit dans les lits des futurs élèves

Hier, les invités ont eu droit à un cours de chant animé par Sofia Morgavi, professeure emblématique de l’émission, avant de passer la nuit dans les chambres des futurs académiciens. Une expérience unique, censée les plonger dans l’ambiance du programme avant le retour officiel de la Star Ac sur TF1 ce samedi 18 octobre à 21h10.

💬 Les fans se posent des questions

Sur les réseaux sociaux, cette opération spéciale a toutefois semé la confusion : de nombreux fans ont cru que ces influenceurs étaient les nouveaux élèves de la promotion 2025. Les réactions n’ont pas tardé à affluer, certains internautes exprimant leur étonnement avant de comprendre qu’il s’agissait simplement d’un coup d’envoi promotionnel avant la saison.

📺 Une quotidienne spéciale dès vendredi sur TF1+

Cette immersion fera l’objet d’une quotidienne spéciale, diffusée ce vendredi 17 octobre sur TF1+, retraçant les moments forts de cette expérience inédite.



VIDÉO les influenceurs au château

Le ton est donné : le château est prêt, les professeurs aussi… et la Star Academy 2025 peut enfin commencer !